BOOKS. Zalig zomerlezen

Platteland als strijdtoneel

Buitenleven

Nina Polak

Prometheus, 2022, 240 p., € 20,99

Twee jonge vrouwen en geliefden, Rivka en Esse, laten de stad achter zich en verhuizen naar het platteland in Noord-Nederland. Ze hopen rust te vinden en te aarden te midden van de natuur. Voor de een lukt dat al beter dan voor de ander. Terwijl het hoofd van basketbalcoach Esse aanvankelijk zachter begint te kabbelen, is dat van Rivka een brok frustratie. De schrijfster hoopte inspiratie te vinden in een nieuwe omgeving, maar die is meer dan ooit opgedroogd. Dan ontmoeten ze ook nog een intrigerende tv-psychiater, die voor oproer zorgt in het dorp en hun leven. Het platteland blijkt niet de idylle waarop ze hoopten, het dorpsleven minder saai dan gedacht. Nina Polak schreef met Buitenleven een vlotte, energieke roman met diepgang. De krachtige plot heeft je tot het einde in zijn greep. (mt)

Blijven drijven

Kinderen van het drijfzand

Efua Traoré

Leopold, 2022, 264 p., € 17,99

9+

Kinderen van het drijfzand is het indrukwekkende debuut van de Nigeriaans-Duitse auteur Efua Traoré, die met zorg een magisch-realistisch kinderboek neerpende. De dertienjarige Simi moet de grote vakantie doorbrengen bij haar oma, een mysterieuze medicijnvrouw van wie ze niet eens wist dat ze bestond. Ze trekt daarvoor naar een afgelegen dorp, waar het leven heel anders is dan in de grootstad Lagos waar Simi vandaan komt: zo is er geen elektriciteit en geen telefoonnetwerk. Wel is er een verboden oerwoud, waar een magische vogel haar al op de eerste dag naartoe lokt. In het kleurrijke woud liggen een betoverd meer en een spannend avonturenverhaal te wachten. Dit zomerboek laat je kennismaken met een oud dorpsgeheim, een moedig hoofdpersonage en veel nieuwe vrienden. Bovendien neemt het je even mee naar Nigeria, want dat is de magie van fictie. (ld)

Millennialdromen

Liefde in de grote stad

Sang Young Park

Das Mag, 2021, 274 p., € 22,50

Hoe is het om als queer millennial je een weg te banen door het wilde stadsleven van Seoul? Sang Young Park beschrijft het in zijn debuutroman, die meteen na verschijning een bestseller werd in Zuid-Korea. Hij begon zijn carrière met het schrijven van kortverhalen en dat is zichtbaar in ‘Liefde in de grote stad’. Als een soort verhalenbundel met vier losse delen geeft de roman inkijk in het leven van Young, die als twintiger en dertiger zoekt naar een manier om zichzelf te zijn in een maatschappij die dat niet altijd toelaat. De hechte vriendschap en kateravonden met zijn losbandige huisgenote Jaehie zijn eerst een houvast, maar als zelfs zij zich settelt, wordt zijn leven ingevuld door de zorg voor zijn zieke moeder, het gezelschap van een knappe maar ijzige activist, en zijn grote liefde voor Gyu-ho die hem blijft achtervolgen. Achter de kleurrijke kaft en humoristische toon verschuilt een ontroerende roman met personages die je achteraf zal missen.

Humor en paniek

Er zit een beer in de trein

Tom Wouters, Rosalien Helsen (ill.)

Lannoo, 2021, 26 p., € 16,99

4+

Tijl, zijn opa en zijn knuffelbeer gaan met de trein naar de dierentuin. «Een beer?!» vraagt een man die opstapt. «Die mogen toch helemaal niet treinreizen?» Niet veel later doet het gerucht de ronde dat er een gevaarlijke beer in de trein zit. Spanning en paniek verzekerd tot en met het verrassende einde. Dit humoristische prentenboek toont hoe een verhaal kan veranderen wanneer mensen het doorvertellen. Wat blijft er nog over van de waarheid? Mag je wel alles klakkeloos aannemen? Het prentenboek heeft niet alleen een boeiende boodschap, maar ook vrolijke, paginagrote illustraties, waarop bij iedere leesbeurt meer te ontdekken valt. Zo zie je dat de beer zeker niet het enige dier is op de trein.

Reizen door acht tijdzones

Trein naar Tibet

Maja Wolny

Manteau, 2022, 240 p., € 22,99

Nog een boek over treinreizen, ditmaal waargebeurd en wat langer onderweg. De Pools-Belgische schrijfster Maja Wolny stapte in Warschau op de trein naar het Tibetaanse Lhasa, op het dak van de wereld. Die reis van tienduizend kilometer, door twee continenten, vijf grensposten en acht tijdzones legt ze af in het spoor van Alexandra David-Néel, de Belgische ontdekkingsreizigster die in 1924 als eerste Europese vrouw in Tibet aankwam. Vermomd weliswaar, want het land was toen gesloten voor buitenlanders. Het is niet de eerste keer dat Wolny wekenlang onderweg is naar het Oosten, maar deze keer gaat ze nog verder. Ze beschrijft haar treinritten, gaat op bezoek bij oude bekenden en raapt onderweg overal verhalen. Die reisweg is even interessant als de aankomst in Tibet, waar Wolny verrast wordt door hoogteziekte en Chinese censuur. De trein naar Tibet ontving in Polen de prijs voor het beste reisverhaal van 2020. Veel kans dat je na het lezen wat langer op de trein wilt blijven zitten dan je normale pendelbeurt.

Met duizenden andere lezers zomerse leestips uitwisselen doe je op de Facebook-groep ‘Iedereen Leest – wat lees jij?’

Meer boekentips voor kinderen en jongeren vind je op