Bezwerende bosbeats: Voodoo Village maakt 50 nieuwe namen bekend

De line-up van Voodoo Village 2022 krijgt stilaan vorm. Van de 80 artiesten die op 10 en 11 september aan het s’ Gravenkasteel in Humbeek hun opwachting zullen maken, zijn er intussen al 70 namen bekend. Kleppers als Len Faki, Sam Paganini en Âme werden vandaag toegevoegd aan de affiche. Voor de tien laatste - waaronder enkele grote - namen, is het nog wachten tot 18 juli.

De eerste namen van Voodoo Village, dat dit jaar voor het eerst twee dagen doorgaat en ook in capaciteit uitbreidt, waren al eerder bekendgemaakt: onder andere Keinemusik (&ME b2b Rampa b2b Adam Port), Pan-Pot, Monolink, Fjaak, Damian Lazarus, Stavroz, Recondite en Mind Against. Op die mooie affiche pronken intussen ook Len Faki, Sam Paganini, Âme, Anfisa Letyago, Mr.G live, Ida Engberg en Fideles. Op 18 juli zal de line-up compleet zijn.

Voodoo Village zal dit jaar niet minder dan zes stages huisvesten, elk met een eigen sfeer en muziekstijl. Nieuw is de Techno stage, die gehost zal worden door de befaamde Gentse technotempel Kompass Club. Nog een nieuw podium komt in de vorm van de Dome stage, die zaterdag al meteen verandert in de Disco Seck: die dag is het podium volledig in handen van radio-dj Bibi Seck. Ook de geliefde bos-stage is er dit jaar natuurlijk weer bij en wordt opnieuw gehost door The Gardens of Babylon.

Voodoo Village, 10 en 11 september, ‘s Gravenkasteel, Humbeek

Meer info en tickets vind je op www.voodoovillage.be