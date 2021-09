Beroemde Russische Ermitage-museum gaat kunstwerken verkopen

Kunstliefhebbers zijn ongetwijfeld bekend met het Russische Ermitage-museum in Sint-Petersburg. Wat betreft tentoongestelde objecten is het zelfs het grootste museum ter wereld: niet minder dan 60.000 kunstwerken en andere waardevolle artefacten zijn verspreid over maar liefst 1.000 verschillende ruimtes. Nog eens 3 miljoen objecten bevinden zich in de archieven van het museum.