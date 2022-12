Belgisch «meesterwerk» stoot ‘Vertigo’ van de troon als beste film aller tijden

De Belgische film ’Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles’, geregisseerd door Chantal Akerman, is door het prestigieuze Britse filminstituut Sight and Sound verkozen tot beste film aller tijden.

Het magazine houdt al sinds 1952 elke tien jaar een poll bij meer dan 1.600 experts uit de sector (cineasten, critici, academici,...), maar gedurende veertig jaar was het telkens ‘Citizen Kane’ van Orson Welles die de top van de rangschikking haalde. Tien jaar geleden was het dan de beurt aan ’Vertigo’ van Alfred Hitchcock om als beste film aller tijden geroemd te worden.

Belgische, baanbrekende vrouw

Nu valt de eer voor het eerst een vrouw te beurt, en dan nog een Belgische. Akerman was slechts 25 jaar toen ze de film ’Jeanne Dielman’ in 1975 regisseerde. De film, die bijna drie en een half uur duurt, wordt omschreven als erg vernieuwend. Hij toont het dagelijks leven van een weduwe en alleenstaande moeder -Jeanne Dielman- tot in de kleinste details: terwijl ze aardappelen aan het schillen is, tot haar werk als prostituee. De film is niet bekend bij het grote publiek, maar critici beschouwen hem als een «meesterwerk» en «baanbrekend» als feministisch werkstuk, schrijft BBC.

Op de tweede en de derde plaats van de poll staan dit jaar ’Vertigo’ en ’Citizen Kane’, gevolgd door ’Tokyo Story’ van Yasujiru Ozu, ’In the Mood for Love’ van Wong Kar-Wai en ’2001: A Space Odyssey’ van Stanley Kubrick.

In het verleden kreeg de lijst nog veel kritiek wegens een gebrek aan diversiteit. Er stonden grotendeels uitsluitend witte mannen in de top.