Wie is Mr. Uekusa, de man die op TikTok vuurwerk aansteekt met zijn tepels?

Mr. Uekusa kan met zijn uitdagende filmpjes wereldwijd regelmatig miljoenen views vergaren, zonder ooit een woord te zeggen. De opvallende beelden spreken tenslotte voor zich. Zo is er de ‘Butt CD challenge’ (16,7 miljoen views) waarbij de man met zijn bilspleet een cd in een disklezer werpt, de ‘Beer Lifehack’ (2 miljoen views) waarbij hij bierflesjes opent met énkel zijn blote (allicht vrij stijve) tepels en het befaamde filmpje waarin hij zijn miljoenste volger viert door vuurwerk af te steken op – je raadt het al – zijn tepels (9,7 miljoen views).

Het is een bijzondere skill, die hem regelmatig een TikTok-waarschuwingsbanner oplevert met de woorden ‘Opgelet: de actie in deze video kan resulteren in ernstige verwondingen’, wat bijvoorbeeld niet toevallig het geval is in de video waarbij hij een lucifer aansteekt met een zwaveltepel. Fans noemen hem een «bovenmenselijk wezen» met «al het talent van de wereld».

Uekusa’s got talent!

De man die pingpongballen met zijn zwaard in een glas wijn werpt, heet Kazuhisa Uekusa, hij is 33 en werd geboren in Japan. Al tien jaar lang is hij comedian in Japan en een populair tv-figuur. Voor de rest lijkt Mr. Uekusa een geheimzinnig figuur, die niet al te vaak in zijn ziel laat kijken.

Zijn uitzonderlijke talent bracht hem vooral al naar talentenjachten, maar nog nooit kon hij zichzelf kronen tot winnaar. Tussen 2017 en 2018 verscheen hij al op Georgia’s Got Talent (halve finale), Britain’s Got Talent (halve finale), France’s Got Talent (golden buzzer) en Spain’s Got Talent. Sindsdien lijkt hij van het televisiescherm verdwenen, maar op TikTok mogen zijn edele delen nog wekelijks nieuwe avonturen beleven.