Universiteitsprofessor steekt studerende moeders hart onder de riem: «Als docenten hebben we de kans om moeders te helpen»

De tweet ging meteen viraal en heeft momenteel meer dan 111.900 likes. In de comments wordt Touré geprezen voor zijn steun. «Ik had niet gedacht dat mijn foto’s zo populair zouden worden.»

De docent geomatica is naar verluidt erg onder de indruk van de reacties. Volgens The Independent hoopte hij met zijn boodschap meer bewustzijn te creëren rond de uitdagingen waarmee jonge moeders geconfronteerd worden door het moederschap te combineren met hun studies. «Kinderdagverblijven en nanny’s zijn erg duur in Senegal. Daarom zijn ze niet voor iedereen een optie. Al zeker niet voor studenten die vaak beperkte financiële middelen hebben», aldus de professor in een interview met France24. «Moest mijn studente een oppas kunnen betalen, zou ze dat doen. Ze had geen keuze en ik zou haar niet wegsturen omdat ze met een baby naar de les komt.» Met de foto op Twitter wou hij naar eigen zeggen aantonen dat «deze twee rollen (de rol van moeder en van de rol als studente, red.) tegenwoordig niet onverenigbaar zijn».