Zus Vooruit-voorzitter Rousseau «verdrietig» om haatreacties na ziekenhuisopname van haar broer

Eloïs Rousseau heeft op Twitter haar ongenoegen geuit over de negatieve reacties die haar broer zaterdag kreeg. De jarige Vooruit-partijvoorzitter werd met spoed opgenomen voor een cyste op de nieren.

«Ik ben razend, verdrietig maar vooral teleurgesteld», schrijft de 25-jarige zus van Conner Rousseau. Haar broer werd zaterdag met spoed opgenomen, maar daar was niet iedereen rouwig om. «De reacties van sommige mensen zijn gewoon walgelijk. Ik vraag niet om op hem te stemmen of het 100% eens te zijn met zijn politieke standpunten. Ik vraag gewoon RESPECT», aldus een boze Eloïs Rousseau die het voor haar broer opneemt.

Ook de Vooruit-partijvoorzitter vraagt zich af waarom mensen dat doen. Op zijn Instagramverhaal gaf hij enkele voorbeelden van zo’n haatreacties en schreef erbij: «Haatreacties voor iemand die op het spoed ligt. Zal het nooit snappen en vind eigenlijk niet dat ik dat moet pikken.»

Maar tegelijk beklemtoonde de partijvoorzitter dat hij ook heel veel warme berichtjes heeft gekregen. Hij wil iedereen daarvoor bedanken. «Doet deugd om nog positiviteit te krijgen. Ik ben terug thuis. Komt goed.»

Operatie in december

Het is niet de eerste keer dat Rousseau hevige pijn heeft aan zijn nieren. Enkele weken geleden moest hij voor dezelfde cyste op zijn nieren naar het ziekenhuis. «Af en toe kampt de voorzitter met acute pijn. Door te veel werken, weinig slapen en stress duikt die regelmatig op», zegt de woorvoeder van de partij, Niels Pattyn. Via een baxter kan die hevige pijn verzacht worden.

Om de pijn voor een langere tijd weg te houden, zal Rousseau in december geopereerd worden. «In december de operatie. Nu vraag ik vooral even wat rust. Zodat we er snel weer kunnen invliegen en strijden», aldus de jarige partijvoorzitter op Instagram.