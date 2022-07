ZOVEEL verdient een Belgische profvoetballer gemiddeld

Het gemiddeld bruto jaarsalaris van een profvoetballer is gestegen naar 266.000 euro of het hoogste ooit. Dat blijkt uit een doorlichting door Deloitte van het Belgisch profvoetbal.

Het gaat om de cijfers voor het coronaseizoen 2020/2021, toen heel wat matchen achter gesloten deuren moesten plaatsvinden. Het gemiddelde bruto jaarsalaris lag dat seizoen 7 procent hoger dan het vorige seizoen, en steeg daarmee naar het hoogste niveau ooit. De cijfers zijn inclusief de bijdragen voor de groepsverzekering van de profvoetballers.

Totaal van 296 miljoen euro

Tussen de verschillende clubs zijn er natuurlijk grote verschillen. Bij de grote clubs in eerste klasse (G5) bedroeg het gemiddelde jaarsalaris dat seizoen 402.000 euro, bij de kleinere clubs in eerste klasse was dat 232.000 en bij de profclubs in 1B was dat gemiddeld 97.000 euro per jaar.

Dat brengt het totale bedrag aan spelerssalarissen voor het coronaseizoen 2020/2021 op 296 miljoen euro voor de profclubs. Dat is maar liefst een kwart hoger dan het jaar voordien. Door de wijziging van het competitieformat waren er meer ploegen actief in 1B, die gemiddeld dus ook meer verdienden.

Op al die salarissen betaalden de clubs 26,6 miljoen euro sociale bijdragen en een loonheffing van 47,4 miljoen euro.

Geen goed jaar

Het seizoen 2020/2021 was voor de profclubs alvast geen goed financieel jaar. Hun inkomsten daalden met 22 procent tot 290,7 miljoen euro, grotendeels ten gevolge van de coronacrisis. Er kon geen bier worden verkocht, er gingen minder tickets de deur uit en er viel minder UEFA-prijzengeld te verdelen. Wel kon beduidend meer geld worden opgehaald met onder meer uitzendrechten en sponsoring en reclame.

Minder inkomsten en meer uitgaven aan salarissen zadelden de clubs uit de Pro League op met een gecumuleerd recordverlies in het seizoen 2020-2021 van bijna 140 miljoen euro, of een verslechtering van 86 miljoen euro. Slechts zes clubs konden hun seizoen met positieve cijfers afsluiten.

Economische effecten

Deloitte becijferde ook de economische impact van de profclubs. Ondanks de verminderde inkomsten bedroeg het totale economische effect van profvoetbal in 2020/2021 bijna een miljard euro (962 miljoen euro). Dat is wel 23% minder dan het seizoen daarvoor.