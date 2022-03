Zoveel goedkoper worden benzine en diesel vanaf morgen

De prijsdalingen zijn een gevolg van de verlaging van de accijnzen. De regering nam die maatregel om de hoge facturen voor de burgers wat te drukken. De prijs voor huisbrandolie neemt zaterdag dan weer verder toe.

Stevige daling

Voor benzine 95 (E10) daalt de maximumprijs aan de pomp met 17,5 eurocent tot 1,776 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) is er eveneens een daling met 17,5 eurocent tot 1,848 euro per liter. Voor diesel (B7) daalt de maximumprijs ook met 17,5 eurocent tot 1,904 euro per liter.

Huisbrandolie duurder

Huisbrandolie (50S) inslaan wordt zaterdag daarentegen weer wat duurder. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs met 13,04 eurocent tot 1,1562 euro per liter. Die prijsstijging is een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.