ZO kan de hitte het zeeleven bij ons ook in grote problemen brengen

De hitte van vorige week heeft ook een impact op de Noordzee. De hitte aan land leidde tot een ‘mariene hittegolf’, zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) woensdag. Het zeewater zou ongeveer drie graden warmer zijn dan gewoonlijk in juli. In de toekomst kunnen frequentere en intensievere hittegolven het zeeleven in grote problemen brengen.

De hitte van vorige week veroorzaakt een piek in de temperatuur van het zeewater. Volgens weerman David Dehenauw is het strandwater nu 21 graden Celsius en het zeewater 19 graden Celsius. Dat is twee tot drie graden hoger dan het gemiddelde voor juli. «Het gaat om een mariene hittegolf. In de Noordzee, wat een gemengde zee is, kunnen zeedieren die korte piek min of meer overbruggen. In tropische en subtropische gebieden, maar tegenwoordig ook in de Middellandse Zee, zorgen die pieken voor verbleking van koralen of de vorming van giftige algen», zegt Seys.

Als er meer hittegolven volgen, wordt de impact alleen maar groter. «Zeedieren zijn niet aangepast aan grote schommelingen. Korte pieken kunnen ze overbruggen, maar wanneer hittegolven zoals voorspeld vaker zullen voorkomen en intensiever zullen zijn, dan zal dat voor grote problemen zorgen. Warm water bevat dan ook minder zuurstof», zegt Seys.

Verschuiving

Bovendien komen hittegolven bovenop de algemene opwarming. «De Noordzee is in de afgelopen zestig jaar 1,5 graden opgewarmd. Voor zeeleven is dat een grote verandering en dat zien we ook aan de vissen en andere organismen. Zo is de kabeljauw al met 50 tot 400 kilometer verplaatst naar het noorden. Vissen uit warmere gebieden zoals sardienen en ansjovis komen dan weer meer naar hier. Die verschuiving kan een groot probleem vormen. In het te warme tropische gebied zal nog weinig overblijven en voor de soorten die al tegen de poolkappen zitten, is geen alternatief meer.»