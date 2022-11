Zin in meer groen in je tuin? Plant eens een boom op 12 november

Groen van bij ons organiseert op zaterdag 12 november opnieuw Nationale Boomplantdag. De organisatie roept alle tuineigenaars op om een boom, struik, haagplant of vaste plant te planten in de tuin. Dat meldt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) in een persbericht.

De herfst is hét ideale moment om te planten. In het najaar is de grond nog relatief warm en vochtig, ideale omstandigheden om een boom of tuinplant te planten. Bovendien heeft de plant voldoende tijd om wortels te ontwikkelen voor de winter er aankomt, waardoor die het nieuwe tuinseizoen kan starten met een stevige voorsprong, groter wordt en mooier bloeit dan een plant die pas in het voorjaar de grond in gaat.

Talloze voordelen

Nationale Boomplantdag is een campagne van groenvanbijons.be. Die geeft op de website praktische tips om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld welke boom je best kan kiezen en hoe je die dan het beste plant.

«Bomen zijn niet alleen echte blikvangers, ze creëren ook structuur in de tuin. Bovendien filteren ze de lucht waardoor fijn stof en schadelijke gassen verminderen. Reden genoeg om extra groen te voorzien in je tuin», aldus nog Groen van bij ons.