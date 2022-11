Zes op de tien Belgen besparen op dagelijkse uitgaven door energiecrisis

In vergelijking met eenzelfde enquête van afgelopen maart, is het aantal huishoudens dat op hun consumptie bezuinigt sterk gestegen. Toen ging het om 44% dat bespaarde op dagelijkse uitgaven, nu om 57%. Zestig procent zegt dat het komende halfjaar te gaan of blijven doen. Geen verrassing, want voor vier op de tien Belgen zou de energiefactuur sinds het voorjaar meer dan verdubbeld zijn. «Geen enkele sector lijkt aan de economische neergang te kunnen ontsnappen», aldus ING-econoom Wouter Thierie.

Black Friday

Tijdens de coronapandemie zijn we met z’n allen massaal aan het online winkelen geslagen, maar ook dat enthousiasme is inmiddels getemperd. Black Friday geeft al enkele jaren de aftrap van het koopseizoen voor eindejaar, maar uit de ING-rondvraag blijkt dat een kwart van de Belgen minder zal uitgeven tijdens de feestdagen dan vorig jaar.

Thierie zegt dat «de daling vooral te wijten is aan een algemene verslechtering van het economische klimaat en niet aan het feit dat de consument sinds de versoepeling van de gezondheidsbeperkingen gemakkelijker de weg vindt naar fysieke winkels.»

Ook voor het komende jaar verwachten heel wat gezinnen hun online aankopen verder in te perken. Slechts 9% van de respondenten plant het komende jaar meer kleding te kopen op het web, in tegenstelling tot 28% die het omgekeerde wil doen. Dat aandeel ligt veel hoger dan in onze buurlanden. Zo zal slechts 14 procent van de Nederlandse consumenten minder kleding en schoenen bestellen.