Zes doden bij ongeval met vrachtwagen op buurtfeest in Nederland (foto’s)

Bij een ongeval in het Nederlandse Nieuw-Beijerland zaterdagavond zijn zes mensen om het leven gekomen toen een vrachtwagen van een dijk afweek en de aanwezigen van een buurtfeest raakte. Er raakten ook zeven mensen gewond, onder wie één iemand in kritieke toestand verkeert. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond op de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland, een dorp in de provincie Zuid-Holland. Een vrachtwagen met Spaanse nummerplaat raakte van de dijk af en raakte de aanwezigen van een buurtfeest.

«Afschuwelijk ongeluk»

Volgens El Mosca, de werkgever van de 46-jarige Spaanse chauffeur, moest de man uitwijken voor een bestelwagen. Dat zegt het bedrijf aan de Spaanse krant La Verdad. De politie heeft die versie van de feiten nog niet bevestigd. De chauffeur is intussen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Volgens de politie had de man niet gedronken. Een bestuurder van een witte bestelbus is gehoord als getuige.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, waartoe Nieuw-Beijerland behoort, sprak na overleg met diverse nabestaanden en andere betrokkenen van «een afschuwelijk ongeluk in een zo hechte en kleine gemeenschap als Nieuw-Beijerland». Familieleden en buren zijn volgens hem verslagen, ook al omdat niet bekend is hoe het met de gewonden gaat en de onzekerheid groot is. «Onze grootste zorg geldt de mensen die betrokken zijn.»