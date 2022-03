Zelenski wil spreken over Donbas en Krim, maar wil niet ingaan op eisen Poetin

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil praten over de status van de separatistengebieden in het oosten van het land en het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Aan de Amerikaanse zender ABC zei hij maandagavond (lokale tijd) wel ook duidelijk dat hij niet op de eisen van Moskou zal ingaan om de onafhankelijkheid van de zogeheten volksrepublieken en de Russische heerschappij over de Krim te zullen erkennen.

«Dit is opnieuw een ultimatum en we zijn bereid tot ultimatums», zei Zelenski over de Russische eisen. Zelenski had met ABC News een interview via videoconferentie. Hij sprak de zender toe vanuit het presidentiële kantoor in Kiev.

«Poetin zit in een bubbel»

De Oekraïense president riep zijn Russische ambtgenoot opnieuw op tot directe onderhandelingen. «We hebben de mogelijke oplossing, resolutie voor deze drie sleutelkwesties. Wat Poetin moet doen, is een gesprek beginnen, een dialoog beginnen, in plaats van verder te leven in een informatiebubbel zonder zuurstof. Hij zit in zijn bubbel, hij krijgt zijn informatie en we weten niet hoe realistisch de informatie is die hij krijgt.»

«Ik ben bereid tot een dialoog, maar we zijn niet bereid te capituleren», aldus de president. «We kunnen discussiëren en een compromis vinden hoe deze gebieden kunnen verder gaan.»

Hij waarschuwde ook dat het belangrijk is om rekening te houden met de lokale bewoners die Oekraïens willen blijven. Het gaat volgens Zelenski dan ook om een veel complexer vraagstuk dan enkel erkenning.

Ontgoocheling

Zelenski gaf ook toe dat Rusland het overwicht heeft in het Oekraïense luchtruim. Hij eiste dan ook opnieuw om een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Dat moet raketbeschietingen op burgerdoelwitten verhinderen.

Over de NAVO is Zelenski ontgoocheld. De alliantie is volgens hem niet bereid Oekraïne is lid te aanvaarden. «De alliantie heeft schrik voor controversiële vragen en een confrontatie met Rusland», zei hij. Volgens hem is Oekraïne ook geen land dat op z’n knieën om iets zal smeken.

Sinds een grondwetswijziging in 2019 is het NAVO-lidmaatschap het doel van de gewezen Sovjetrepubliek.