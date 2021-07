Zeeman oogst lof met verrassend lingeriemodel: «Tof dat jullie de werkelijkheid laten zien» (foto)

Waar we vroeger enkel jonge, witte, magere lijven met een perfecte huid te zien kregen, is de reclamewereld dankzij de body positivy-beweging al een stuk diverser geworden. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel, en daar heeft Zeeman z’n steentje aan bijgedragen. In de nieuwste lingeriecampagne van de Nederlandse winkelketen zien we een oudere vrouw die een kanten slip draagt. En in plaats van kwistig te zijn met Photoshop, wordt de vrouw getoond zoals ze is: mét rimpels en pigmentvlekken, dus.

«Super tof dat jullie voor een model hebben gekozen dat de werkelijkheid laat zien», schrijft iemand. «Hele eerlijke foto, doen jullie goed!!» en «Mooie campagne! Ga zo door», klinkt het elders in de bijna uitsluitend positieve reacties.