WOW. «Volledige Romeinse stad» ontdekt in Egypte

In de stad Luxor in Egypte zijn de resten ontdekt van «een volledige Romeinse stad» uit de eerste eeuwen na Christus. Dat heeft het ministerie van Oudheden dinsdag bekendgemaakt.

Luxor was in de oudheid gekend als Thebe en was de belangrijkste stad van Opper-Egypte. In de stad is nu volgens het ministerie «een volledige residentiële stad» uit de tweede en derde eeuw ontdekt «op de oostelijke oever van de Nijl, in de buurt van de Luxortempel». Foto AFP

Het gaat om «verschillende residentiële gebouwen», twee «duiventorens» waarin duiven gehouden werden, evenals «verschillende metaalwerkplekken», waar ook potten, gereedschap en bronzen en koperen munten gevonden werden.

Begin van meer opgravingen

In de «uitbreiding van het oude Thebe» zijn al metaalateliers met tal van werktuigen en Romeinse koperen en bronzen munten opgegraven, zegt Mostafa Waziri, het hoofd van de Egyptische Raad voor Oudheden. «En de opgravingen gaan door.» Foto AFP