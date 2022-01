WOW. Nieuw mysterieus hemellichaam ontdekt dat drie keer per uur radiosignalen uitstuurt: «Het zijn geen aliens»

Een groep wetenschappers heeft een mysterieus object ontdekt in de ruimte dat iedere twintig minuten radiogolven uitstuurt. Ze stonden perplex wanneer ze meer ontdekten over het nieuwe hemellichaam: «Het was best een enge ontdekking, want we hadden nog nooit eerder zoiets waargenomen», getuigde Natasha Hurley-Walker van het Internationale Centrum voor Radio Astronomie Onderzoek in The Guardian. Ze publiceerden hun onderzoek in het toonaangevende tijdschrift Nature.