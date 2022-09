Woningontruiming: zo houd je de ontruiming stressvrij

Een woningontruiming is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis, waarbij je emotioneel betrokken bent. Het gaat om jouw woning of die van een geliefd familielid, maar misschien ook wel om jouw bedrijf wat failliet is gegaan. Naast dat een ontruiming ingrijpend is, is het ook fysiek een zware klus en moet er daarnaast nog erg veel geregeld worden. In dit artikel lees je 5 handige tips voor een stressvrije ontruiming!

Tip 1: Schakel een ontruimingsbedrijf in

Veel mensen kiezen ervoor om een ontruimingsbedrijf in te schakelen. Een ontruimingsbedrijf neemt een woningontruiming van A-Z uit handen: daarnaast kun je gebruik maken van de vele extra diensten die ze bieden.

Een ontruimingsbedrijf voert verschillende ontruimingen uit:

Huisontruiming : het leeghalen en bezemschoon opleveren van een woning. Dit komt bijvoorbeeld voor nadat bewoners van de woning met de noorderzon zijn vertrokken of worden uitgezet, je zelf verhuist of na een overlijden.

: het leeghalen en bezemschoon opleveren van een woning. Dit komt bijvoorbeeld voor nadat bewoners van de woning met de noorderzon zijn vertrokken of worden uitgezet, je zelf verhuist of na een overlijden. Seniorenverhuizing : verhuizen van senioren naar een seniorenwoning of zorgkamer.

: verhuizen van senioren naar een seniorenwoning of zorgkamer. Bedrijfsontruiming : het leegruimen en bezemschoon opleveren van een bedrijfspand na een faillissement, fusie of bedrijfsverhuizing.

: het leegruimen en bezemschoon opleveren van een bedrijfspand na een faillissement, fusie of bedrijfsverhuizing. Vervuilde woning ontruimen: het schoonmaken, leegruimen en bezemschoon opleveren van een ernstig vervuilde woning. Een ontruimingsbedrijf kun je ook inschakelen voor het opruimen van een hennepplantage.

Daarnaast is een ontruimingsbedrijf altijd beschikbaar voor een spoedontruiming. Dit komt voor na bijvoorbeeld een overlijden, een uithuiszetting of faillissement. Voor een spoedontruiming betaal je een spoedtoeslag. De ontruiming wordt dan binnen 1 dag afgerond.

Zoals al eerder benoemd levert een ontruimingsbedrijf vele extra diensten. Onder de standaard werkzaamheden vallen het leeghalen van de woning en het bezemschoon opleveren. Maar, je kunt er ook voor kiezen dat het ontruimingsbedrijf schoonmaak- of herstelwerkzaamheden uitvoert. De woning wordt dan herstelt naar originele staat en schoon opgeleverd. Wist je dat het zelfs mogelijk is om de oplevering uit te besteden? Naast het schoon en netjes maken van de woning, maar het is ook mogelijk om de tuin netjes te laten maken.

Tip 2: Neem de tijd die je hebt

Is er geen spoed geboden? Dan wordt het aangeraden om alle tijd te nemen die je nodig hebt. Het is in sommige gevallen belangrijk dat je geen overhaaste beslissingen neemt en goed nadenkt over wat je wilt met bijvoorbeeld de inboedel.

Gebruik de eerste periode om alles zo overzichtelijk mogelijk voor jezelf te maken. Je kunt hierbij gebruik maken van een checklist. Wil je de ontruiming toch uitbesteden? Dan kun je altijd nog een ontruimingsbedrijf inschakelen. Onthoudt goed: het ontruimingsbedrijf spreekt alles met je door en houdt zich aan jouw wensen. Ze werken zorgvuldig en respectvol.

Heb je er toch voor gekozen om alles zelf te doen? Plan dan voldoende speling in: een week voor de officiële oplevering is het beste idee.

Tip 3: Doe zelf dingen

Ook wanneer je de ontruiming hebt uitbesteed, kun je zelf mee helpen. Misschien geeft dit je wat meer rust. Begin bijvoorbeeld met het labelen van de inboedel op wat je wilt houden en wat weg kan. Het beste is om dit kamer voor kamer te doen, zodat je zelf het overzicht bewaart.

Wanneer je hier aan toe bent, kun je ook alvast beginnen met inpakken. Zorg ook hier voor een systeem wat overzichtelijk is. Dit voorkomt dat je mogelijk dierbare spullen kwijtraakt. Naast het inpakken van spullen, kun je ook andere klusjes doen. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van de tuin of het witten van de muren.

Doe vooral waar je aan toe bent en waar jij je goed bij voelt. Een ontruimingsbedrijf kan dit ook allemaal voor je doen.

Tip 4: Bedenk goed wat je wilt met de inboedel

Wanneer je een ontruimingsbedrijf hebt inschakelt, heb je drie verschillende opties wat betreft de inboedel. Het is mogelijk om de complete of een deel van de inboedel te laten afvoeren naar de vuilstort.

Misschien zijn er wel dingen die je zelf wilt houden en/of verkopen? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Een andere mogelijkheid is dat je de inboedel laat opkopen door het ontruimingsbedrijf. De opbrengst wordt dan van de totaalprijs af gehaald.

Weet je nog niet wat je met de inboedel wilt? Laat het dan door het ontruimingsbedrijf tijdelijk opslaan. Zo heb je nog alle tijd om na te denken over wat je met de inboedel wilt.

Tip 5: Focus je op andere zaken

De laatste tip is: focus je op andere zaken. Wanneer je een ontruimingsbedrijf hebt ingeschakeld, heb je hier alle tijd voor. Wanneer je dit niet hebt gedaan, moet je administratieve zaken zeker niet vergeten!

Wat je precies allemaal moet regelen, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Begin daarom altijd met het opstellen van een to-do lijst en vul deze aan zodra je wat te binnen schiet. Bedenk ook goed of hier een deadline aan verbonden zit, zoals het geval is bij bijvoorbeeld het opzeggen van de huur.

Breng alle administratieve zaken in kaart het werk het vervolgens per deadline af. Vergeet in ieder geval de volgende zaken niet:

Verzekeringen

Gas, water en elektriciteit

Provider van internet, tv en bellen

Zelfzorg zoals de huisarts, apotheek, tandarts

Opzeggen van overige contracten

Openstaande rekeningen, leningen, lidmaatschappen en abonnementen.

We hopen dat je met de bovenstaande tips een stressvrije woningontruiming tegemoet gaat.