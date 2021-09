WHO verlaagt alarmdrempels voor luchtvervuiling

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de aanbevolen grenswaarden voor zes verontreinigende stoffen in de lucht verlaagd. De richtwaarden van de WHO zijn een pak strenger dan die van de EU. Volgens de organisatie hebben studies aangetoond dat slechte lucht veel schadelijker is voor de mens dan lange tijd werd aangenomen. Het gaat onder meer om fijnstof en stikstofdioxide (NO2).