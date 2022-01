WHO beschouwt vaccinatieplicht als «laatste redmiddel»

«We zien vaccinatieverplichtingen als laatste redmiddel bij een grote epidemie, waarin we weten dat vaccins levens zullen redden. En de coronavaccins redden levens.» Dat heeft epidemioloog Michael J. Ryan woensdag gezegd op een online persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de coronapandemie. Ryan is het hoofd van het WHO-team dat zich over COVID-19 buigt.