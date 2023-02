What about... Geweld tegen trans personen? «Er is angst dat de politie de schuld bij hen zal leggen»

In 2022 werden wereldwijd 327 trans personen vermoord. Dat blijkt uit een rapport van The Trans Murder Monitoring. 222 van de geregistreerde moorden vonden plaats in Latijns-Amerika en de Caraïben, maar dat neemt niet weg dat trans personen dichter bij huis ook te maken krijgen met geweld. We zetten de cijfers op een rij.

In het Verenigd Koninkrijk onderzoeken de autoriteiten momenteel of de moord op de 16-jarige Brianna Ghey een haatmisdrijf is. Het lichaam van het trans meisje werd vorige week aangetroffen in een park in Culcheth. Steekwonden werden haar fataal.

Een 15-jarige jongen en een 15-jarig meisje werden opgepakt. In eerste instantie stelde de politie dat er geen elementen waren die erop wijzen dat de moord gepleegd zou zijn wegens haat tegen transgender personen, maar meldt nu dat het toch onderzoekt «of het om een haatmisdrijf gaat». Vrienden van Brianna onthulden al dat het meisje jarenlang gepest werd vanwege haar genderidentiteit.

Onderzoek in België

Ook in België krijgen mensen te maken met geweld en intimidatie vanwege hun genderidentiteit. In 2020 deed het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen onderzoek naar straatintimidatie van transgender personen tussen 18 en 71 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de bevraagde personen dat jaar alleen al uitgescholden werd op straat of een andere openbare plaats. «Dat is dubbel zo veel als de gemiddelde Belg», klinkt het. «Slechts 10% van de bevraagde trans personen gaf aan dat het om één enkel voorval ging.»

Doodsbedreigingen

Niet alleen werden de respondenten uitgescholden voor ‘hoer’, ‘bitch’ en ‘connard’, er werd tijdens de intimidatie onder andere ook vaak verwezen naar sekswerk - door te vragen hoeveel geld ze wilden hebben - én naar seksueel geweld: «J’ai envie de te violer». Maar ook doodsbedreigingen waren de respondenten niet vreemd: «Ik ga een gat in je kop schieten», kreeg iemand te horen.

Het blijft niet enkel bij woorden: «50% van de respondenten is ooit al gevolgd geweest op straat, 34% werd al ooit ongewild intiem aangeraakt op straat, 25% werd het slachtoffer van vandalisme, 24% van een (poging tot) diefstal met geweld en 20% werd al ooit geslagen. 11% werd ooit het slachtoffer van verkrachting en 10% werd al ooit bedreigd met een wapen.»

Melden bij de politie

Uit de bevraging blijkt dat een op de vier trans personen na een ervaring met straatgeweld naar de politie is gestapt. Sommigen hadden hierbij goede ervaringen, anderen dan weer niet. Een vijfde gaf aan dat er iets gedaan werd met hun melding. Maar er zijn ook slachtoffers die niet naar de politie stapten: een op drie gaf aan bang te zijn dat de politie de schuld bij hen zou leggen en een op vijf vreesde niet geloofd te worden. Zich geen slachtoffer willen voelen wordt verder ook regelmatig vermeld. Bijna een op tien verwees naar eerdere negatieve ervaringen, of zegt niemand in de problemen te willen brengen.

Cijfers om stil van te worden

In 2022 werden voor de eerste keer moorden op trans personen gerapporteerd in Estland en Zwitserland. Het ging twee keer om zwarte trans vrouwen die ook migrant waren. Sabrina Houston was afkomstig uit Jamaica, Cristina Blackstar uit Brazilië.

95% van de vermoorde trans personen wereldwijd waren trans vrouwen of trans feminine mensen.

36% van de vermoorde trans personen in Europa waren migranten.

68% van alle geregistreerde moorden vonden plaats in Latijns-Amerika en de Caraïben. 29% vond plaats in Brazilië. (Niet alle landen beschikken over data, n.v.d.r.)

35% van de moorden vond plaats op straat en 27% bij het slachtoffer thuis.

De meeste slachtoffers waren tussen de 31 en 40 jaar oud.

Hoe kan jij een goede ally zijn?

Maak geen assumpties over iemands genderidentiteit of seksuele oriëntatie.

Stel geen ongepaste vragen, maar doe zelf je onderzoek.

Steun wetsvoorstellen die voor meer inclusie zorgen.

Spreek anderen aan als ze transfobe opmerkingen maken.

Respecteer voornaamwoorden.

Luister naar trans personen.