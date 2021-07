Wetenschappers waarschuwen dat klimaatverandering «onnoemelijk leed» zal creëren

Het is geen toeval dat talloze plekken met extreem weer afrekenen, van de overstromingen bij ons, in Groot-Brittannië, China, India en Italië tot bosbranden in Siberië, tornado’s in Tsjechië en ongeziene hitte in de VS en extreme droogte en hongersnood op Madagaskar. Het is wat klimatologen voorspelden, al valt de intensiteit op. Nieuw onderzoek van de Climate Crisis Advisory Group verbindt de cascade aan extremen nu aan het feit dat de noordpoolregio drie keer sneller opwarmt dan de rest.

Super-extremen

«De systematische super-extremen in 2021 zijn niet te verklaren door enkel de globale opwarming. De snellere arctische opwarming vertraagt de noordelijke straalstroom en dat impacteert weersystemen. Daardoor zien we grotere extremen dan verwacht», concludeert Johan Rockström, directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Hij is een van de bijna 14.000 wetenschappers die nu een paper in vakblad BioScience onderschrijven waarin collega’s de klimaatnoodtoestand uitroepen. Want ze stellen vast dat vitale knipperlichten steeds sneller op rood springen.

De wereld moet nu snel en ingrijpend handelen, stellen de wetenschappers, met een globale CO2-prijs, een ban op fossiele brandstoffen en herstel van cruciale ecosystemen die ons kunnen beschermen. «De situatie is urgenter dan ooit», reageert klimaatonderzoeker Sara Vicca (Universiteit Antwerpen) in De Morgen. «Oplossingen zoals steeds meer hernieuwbare energie moeten ook zo snel mogelijk een omslagpunt bereiken, om dan onomkeerbaar, grootschalig en versneld de opwarming af te remmen.»