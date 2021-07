Wesley Sonck geeft pronostiek voor België-Italië: «Individueel iets meer klasse»

Bloed, zweet en tranen heeft het ons gekost om Portugal opzij te zetten. Om 21 uur vanavond is het de beurt aan Italië, dat Oostenrijk moeizaam klopte met 2-1 na verlengingen. «We dachten dat Italië een makkelijke wedstrijd zou hebben tegen Oostenrijk, maar dat was niet het geval. Oostenrijk was een zeer taaie tegenstander en het heeft tot in de verlengingen geduurd voordat Pessina en Chiesa het verschil konden maken», blikt Wesley Sonck terug.

Aan elkaar gewaagd

De 42-jarige analist verwacht dat België-Italië een mooiere wedstrijd wordt dan de match tegen Portugal. Hij voorspelt dat we na verlengingen doorstoten naar de halve finale. «Italië gaat misschien een iets openere wedstrijd zijn dan tegen Portugal, maar niet te onderschatten, want ik vind Italië toch wel heel leuk en frivool voetbal spelen. Kwalitatief zijn beide ploegen redelijk aan elkaar gewaagd, al denk ik dat we individueel net iets meer klasse hebben dan Italië. Maar je hebt al gezien, in dit toernooi zijn er altijd verrassingen. Ik denk dat de eindstand na 90 minuten 1-1 zal zijn en dat we het uiteindelijk zullen halen na verlengingen», klinkt het.

Correcte voorspelling

Sonck voorspelde eerder correct dat België met 1-2 zou winnen van Denemarken. Ook gokte hij op een 2-0 winst tegen Rusland (het werd 3-0; red.), en 1-1 tegen Portugal (het werd 1-0; red.).