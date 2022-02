Werkgeversorganisaties vragen uitdrukkelijk om verplicht telewerk los te laten

De werkgevers hebben uitdrukkelijk aan het Overlegcomité gevraagd om het verplicht telewerk los te laten. «Nu we de piek voorbij zijn en het gemiddelde aantal coronabesmettingen fors aan het dalen is, pleiten we voor een aanbeveling in plaats van een verplichting», melden het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO), de Union Wallonne des Entreprises (UWE), de Brussels Enterprises Commerce & Industry (BECI) en het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka donderdag.

Nu de daling van de coronacijfers is ingezet, is het volgens de werkgeversorganisaties tijd om de regeling rond telewerk in handen van de bedrijven te leggen en voor een aanbeveling te kiezen. «Eén terugkomdag is voor veel bedrijven geen ideale situatie, niet alle werk is namelijk telewerkbaar maar bovenal is niet elke werknemer hetzelfde», benadrukken de werkgevers.

Code oranje?

Unizo op zijn beurt benadrukt dat de versoepelingen die met code oranje gepaard gaan ook moeten gelden voor andere sectoren die niet onder de barometer vallen. «Ook voor die sectoren moeten er gelijkaardige versoepelingen komen», zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. «Het versoepelen naar code oranje is zeker en vast een goede zaak voor horeca en evenementen.»

Volgens de zelfstandigenorganisatie zijn er daarbuiten nog talloze sectoren waarvoor gelijkaardige maatregelen moeten wegvallen. «Voor hen is het onwezenlijk om code oranje niet naar hen door te trekken. We kijken daarbij onder andere naar versoepelingen in winkels, telewerk, fitnesszaken en toerisme», benadrukt Van Assche.