WEERBERICHT. Na zonneschijn komt eindelijk regen

Vandaag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het KMI verwacht plaatselijke buien die hier en daar intens en zelfs onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 22 graden op de Ardense hoogten, 24 graden aan zee en 27 tot 28 graden in het centrum.

Ook vanavond zouden plaatselijke buien ons ten deel kunnen vallen. Toch blijft het ’s nachts overwegend droog met wolken en brede opklaringen. De minima dalen naar waarden tussen 13 en 19 graden.

Onweer op komst

Morgen begint dan weer vrij zonnig met hoge wolken. In de loop van de dag komen stapelwolken aanzetten die tot een aantal buien kunnen leiden, maar het blijft voornamelijk droog. De maxima schommelen tussen 25 tot 26 graden aan zee en in de Ardennen en 29 tot 30 graden in het centrum van het land.

Woensdag, donderdag en vrijdag wordt het wisselvalliger: pittige buien kunnen onweer met zich meebrengen. Vanaf vrijdag zakken de maxima naar 23 graden.