We betalen 12 procent meer voor onze winkelkar: deze producten worden fors duurder

De prijzen in de supermarkt blijven stijgen: een winkelkar is gemiddeld 12,33 procent duurder dan een jaar geleden. Vooral mosterd, spaghetti, onderhoudsproducten en boter zijn fors duurder geworden. Dat stelt Test-Aankoop vast.

De consumentenorganisatie baseert zich op de prijzen van zo’n 3.000 producten in winkels van Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi en Lidl en vergeleek de prijzen van deze maand met de prijzen van een jaar geleden.

De producten die het meest in prijs gestegen zijn, zijn mosterd (+36 procent), spaghetti (+35 procent), toiletpapier, keukenrol en papieren zakdoekjes (+33 procent) en boter (+30 procent).

Oorlog en stijgende energieprijzen zijn boosdoener

De oorlog in Oekraïne ligt volgens Test-Aankoop aan de basis van de prijsstijging voor mosterd. Mosterd wordt gemaakt uit gemalen mosterdzaden, azijn, water en zout. Die mosterdzaden voor de Europese markt worden voornamelijk in Rusland en Oekraïne geproduceerd en zijn door de oorlog moeilijker verkrijgbaar en dus duurder geworden.

Zuivelproducten werden 1 procent duurder dan vorige maand. De consument betaalt nu 17 procent meer dan een jaar geleden. Jonge kaas werd 27 procent duurder. Voor halfvolle melk bedraagt de stijging 24 procent, yoghurt en eieren 16 procent en gemalen emmental 15 procent.

«We zien voornamelijk dat yoghurt sinds vorige maand sterk in prijs is toegenomen», zegt woordvoerder Simon November. «De gestegen melk- en energieprijzen, alsook de loonkosten hebben daar zeker mee te maken. Dat deze prijzen op korte termijn waarschijnlijk nog wat verder zullen stijgen, mogen we verwachten door de moeilijke prijsonderhandelingen tussen Danone en verschillende supermarktketens.»

Volgens Test-Aankoop is er ook licht aan het einde van de tunnel, toch wat de voedingsgrondstoffen betreft. De internationale graanprijs daalde in juli met 11,5 procent doordat er opnieuw graantransporten vanuit Oekraïne gebeurden. Plantaardige olie werd 19,2 procent goedkoper op de internationale markten.