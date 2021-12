Waalse vzw Notre Bon Droit tekent beroep aan tegen maskerplicht vanaf zes jaar oud

De vzw bestaat naar eigen zeggen uit gezondheidsmedewerkers, wetenschappers, juristen en burgers, die de reactie van de regering op de coronapandemie onverstandig achten. Mon Bon Droit spande op 10 december een kortgeding aan voor de rechtbank van eerste aanleg in Namen, dat vandaag, dinsdag 14 december, door de rechter behandeld wordt. «De vermeende grote rol van kinderen in de pandemie is niet bewezen. Zelfs als ze dragers van het virus zijn, lopen ze praktisch geen enkel persoonlijk risico om een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen en 89 procent van de volwassen bevolking is op dit moment gevaccineerd», herinnert de vereniging.

«Fout»

«Het risico waar de kinderen aan worden blootgesteld, in termen van mentale en fysieke gezondheid, van psychosociale, cognitieve, emotionele, taal- en leerontwikkeling etc. moet worden afgewogen tegenover de winst in termen van volksgezondheid, gelinkt aan de verzadiging van de ziekenhuizen», volhardt de vzw. Notre Bon Droit beschouwt de mondmaskerplicht vanaf zes jaar oud dan ook als «een fout». De petitie van de vzw, waarmee burgers neen zeggen tegen die coronamaatregel, verzamelde sinds 3 december al meer dan 41.100 handtekeningen.

Het is niet de eerste keer dat de vzw een procedure inleidt tegen coronamaatregelen van de regering. Notre Bon Droit nam eerder juridische stappen tegen het Covid Safe Ticket in Wallonië. Eind november legde de rechtbank van eerste aanleg in Namen de onwettigheid van die coronapas vast en gaf ze de vzw gelijk. Het Waalse gewest ging in beroep tegen die uitspraak. Het hof van beroep van Luik behandelt de zaak op 21 december.