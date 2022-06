Waakhond waarschuwt voor nepreclames met bekende mensen voor beleggingen

«De tradingplatformen proberen potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media», zegt de FSMA. «Daarin heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden». De platformen maken ook gebruik van mobiele apllicaties.

Agressieve aanpak

Wie op de advertentie klikt of zo’n applicatie downloadt en zijn of haar contactgegevens invult, krijgt meestal al snel een telefoontje van de oplichters met een beleggingsvoorstel. «Deze platformen gaan hierbij erg agressief te werk», zegt de financiële waakhond nog. «De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten ‘overnemen’ om zo bepaalde overschrijvingen te doen. Ze proberen de slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen.»

Slachtoffers die in de val trapten, zeggen dat ze het belegde geld nooit hebben kunnen recuperen of dat ze niets meer hoorden van het platform. De FSMA raadt consumenten af om in te gaan op aanbiedingen van volgende platformen: Agartha Asset Management, Antarimarkets, Apex500, Brokeragea, Calliber, Capital Professional Reserve, Concept Blue, Cryptosaving, CTmatador, DCMGROUP, EJMarkets, Europa Trade Capital, Euro trade, FinsRoyal, Foxane, Fxpoint, Glenrocks, Globalxtrades, High Capital, Introtrade, Infinity4x, Kardon Capital, LPLeurope, LPL Invest, Oriontero, Slimhandel, Soltechx, Standpoint Finance, Ti-GI, Top Capital 24, Towards Source, Traderhouse, Trade Horizon, Trends Turbo, Ualgo, World Markets, Word Wide Brokers en x-tradebrokers.

De waakhond raadt consumenten aan om altijd de identiteit te controleren van een vennootschap die beleggingen aanbiedt en na te gaan of zij een vergunning heeft.