Vrouw sterft na val uit achtbaan in Duits pretpark

In een pretpark in het Duitse Klotten, een Moezeldorp in de deelstaat Rijnland-Palts, is een vrouw om het leven gekomen na een val uit een rijdende achtbaan. Pogingen om de vrouw te reanimeren konden niet baten. Over de precieze oorzaak van het ongeval is niets bekend. Dat staat te lezen op de website van welt.de.