Voorzitter Vlaamse Jeugdraad ontkent iets met drugs in huis van moeder te maken te hebben

Amir Bachrouri (19), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, zegt vrijdag in een persmededeling dat hij niets te maken heeft met de verdovende middelen die in het huis van zijn moeder werden aangetroffen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) zegt geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de onschuld van Amir Bachrouri.

De Antwerpse politie voerde er dinsdag een huiszoeking uit in het kader van een drugsonderzoek. Er werden bijna 20 kilogram cocaïne en een voorraad cannabis aangetroffen. Bachrouri, zijn moeder en een minderjarig gezinslid werden verhoord, maar verklaarden van de drugs niets af te weten.

Reactie Bachrouri

«Ze werden buiten ons medeweten in haar woning verstopt door een derde die vrije toegang had tot de woonst. We zijn geschrokken en ontredderd door dit misbruik van vertrouwen», zegt Bachrouri. Hij, zijn moeder en zus mochten na verhoor terug naar huis.

«We hebben alle vertrouwen in het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek en zullen hieraan onze volledige medewerking verlenen. Sinds dinsdagavond leeft ons gezin in een waas en gaan we door een zeer moeilijke periode. Wij hopen van harte dat de verantwoordelijke hiervoor de gepaste straf zal krijgen», zegt Bachrouri in de mededeling.

Steun minister Dalle

Minister Dalle behoudt zijn vertrouwen in de Vlaamse Jeugdraad en zijn voorzitter. In een reactie zegt de minister kennis te hebben genomen van de berichtgeving en de verklaringen van Bachrouri. «Hij geeft hierin aan niet betrokken te zijn bij de feiten en zijn volle medewerking te verlenen aan het onderzoek. Ik heb vandaag geen enkele reden om te twijfelen aan zijn onschuld. Ik behoud mijn vertrouwen in de Vlaamse Jeugdraad en zijn voorzitter», zegt Dalle.

«Het is nu aan de politie en het gerecht om de feiten verder te onderzoeken. Het mag duidelijk zijn dat er geen plaats is voor drugs in onze samenleving en in het bijzonder bij onze jongeren», aldus nog de minister.