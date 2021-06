«Voorlopig geen afschaffing van zomer- en wintertijd»

De EU deed in 2018 het voorstel om het verschil tussen het zomer- en winteruur af te schaffen, en normaal gezien was het de bedoeling om in 2021 voor een laatste keer te schakelen. Het plan was om eerst de zomertijd af te schaffen, maar de meningen waren verdeeld en uiteindelijk werd beslist om elke lidstaat zelf te laten kiezen welke klok die wilde afschaffen.