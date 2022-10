Von der Leyen zet deur open naar gasprijsplafond: «Moet nu echt concreet worden»

De Europese Commissie lijkt dan toch bereid te zijn om een algemeen plafond op de gasprijs voor te stellen, als tijdelijke maatregel. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangegeven in het Europees Parlement. Premier Alexander De Croo reageert tevreden: «Dit is een belangrijke stap vooruit, maar nu moet het echt wel concreet worden». Ook minister van Energie Tinne Van der Straeten spreekt van «een stap vooruit».

Over de invoering van een prijsplafond wordt al weken gebakkeleid. Vijftien EU-landen, waaronder België, pleiten voor de invoering van een algemeen prijsplafond, maar onder meer Duitsland en de Commissie blijven sceptisch.

Tijdens een debat over de energiecrisis in het Parlement in Straatsburg, ging Commissievoorzitter von der Leyen dieper in op de kwestie. Ze legde uit hoe de TTF-markt, die cruciaal is voor het bepalen van de gasprijs, te veel gewicht geeft aan (Russisch) pijplijngas, en dat een nieuwe index moet worden ontwikkeld die beter het toegenomen aandeel van lng in de Europese gasbevoorrading weerspiegelt.

«Het invoeren van een algemeen plafond op de prijs van gas is een tijdelijke oplossing, tot we een nieuwe Europese prijsindex hebben ontwikkeld, die voor een beter marktwerking zorgt», zei von der Leyen. «En de Commissie is haar werkzaamheden daarover al gestart.» Hoe dan ook moet een prijsplafond zo ontworpen worden dat de Europese gasbevoorrading niet in het gedrang komt, zei ze.

Stap vooruit

«Wij maken al langer het punt dat er een noodzaak is om tussen te komen op de gasmarkt, om alle andere markten en de samenleving te beschermen. Dit is een belangrijke stap vooruit, maar nu moet het echt wel concreet worden», reageerde premier De Croo op de toespraak van von der Leyen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) spreekt van «een stap vooruit in ons pleidooi voor Europese actie tegen de hoge gasprijzen». De flexibele prijscorridor voor gas die België samen met veertien andere Europese lidstaten voorstelt «is essentieel om de gasprijs te temperen en tegelijkertijd de bevoorrading te verzekeren», zegt ze. Van der Straeten overlegt de komende dagen verder met haar Europese collega’s.

Informele top in Praag

Het is niet duidelijk wat von der Leyen precies voor ogen heeft. Een bron in het Parlement ziet er in ieder geval een opening naar een ’gascorridor’ in, een volatiel prijsplafond dat rekening houdt met de evolutie van de gasprijs op de Aziatische markt. België trekt daarvoor mee aan de kar.

De Commissievoorzitter zal haar voorstellen om de energiemarkt te hervormen in de context van de huidige crisis verder toelichten in een brief aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders, die vrijdag voor een informele top bijeenkomen in de Tsjechische hoofdstad Praag.