Volgens Steven Van Gucht is DIT de reden van de stijgende coronacijfers

Na een lange periode van stabiele coronacijfers, is er nu een stijgende trend te zien, bij alle leeftijden en in heel het land. Volgens Steven Van Gucht zal die trend zich de komende weken blijven doorzetten.

De afgelopen week werden er in ons land gemiddeld 2.277 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 19% in vergelijking met de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames is gestegen, met 5% (60). Op intensieve zorgen liggen momenteel 790 coronapatiënten, een stijging van 8% ten opzichte van de week voordien. Elke dag sterven er gemiddeld 10 mensen aan corona, 47% meer dan vorige week.

Herfstweer

Steven Van Gucht wijt de stijging aan de recente versoepelingen in combinatie met het herfstweer. Hij verwacht dat het aantal besmettingen de komende weken de hoogte in zal blijven gaan. «We verwachten dat deze stijging nog verder zal versnellen. De jongste dagen noteren we 3.000 à 4.000 besmettingen per dag. Meer dan vijf procent van de testen is positief», liet hij vandaag weten op de wekelijkse persconferentie van Sciensano. Toch blijft hij achter de versoepelingen staan. «Ik denk dat de mensen lang genoeg hebben moeten wachten», klinkt het.

Beheersbare situatie

Gelukkig blijft een forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames voorlopig uit. Dat is het gevolg van de hoge vaccinatiegraad in ons land. «De belasting in de ziekenhuizen blijft voorlopig wel beheersbaar. Onze relatief hoge vaccinatiegraad zal ons daar waarschijnlijk bij helpen. In landen met een lage vaccinatiegraad, zoals Roemenië en Bulgarije, komen de ziekenhuissystemen weer onder druk te staan. Roemenië heeft Europese landen gevraagd om zuurstofapparatuur, en patiënten overgebracht naar Hongarije», besluit hij.