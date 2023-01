Vliegtuig stort neer in Nepal: dodentol loopt op tot 67

Een passagiersvliegtuig is neergestort vlak voor de landing op Pokhara International Airport in Nepal. Bij de crash zijn minstens 67 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie gemeld. Het toestel had 72 mensen aan boord, onder wie 68 passagiers. Volgens Buitenlandse Zaken zouden er geen Belgen betrokken zijn. Er is er ook sprake van enkele overlevenden. Volgens een lokale overheidsverantwoordelijke zijn die naar het ziekenhuis gebracht.

Het vliegtuig stortte zondagochtend neer op weg van de hoofdstad Kathmandu naar Pokhara, een stad in het centrum van Nepal, een 200-tal kilometer ten noordwesten van de hoofdstad. Pokhara is het startpunt voor voor vele bergtochten in de Himalaya. Onder meer de ’Anapurna Circuit’ vertrekt er, een trekttocht in het populaire Anapurna-massief. Het toestel van Yeti Air was met 72 inzittenden, 68 passagiers en vier bemanningsleden, onderweg naar Pokhara toen het volgens woordvoerder Sudarshan Bartaula 10 à 20 seconden voor de landing crashte.

Beelden op sociale media tonen hoet het vliegtuig aan het landen is en op lage hoogte plots wegdraait, waarna de controle verloren lijkt te gaan. Vervolgens is een knal te horen. Andere beelden tonen rookwolken op de vermoedelijke plaats van de crash. Uit die beelden blijkt ook dat het vliegtuig volledig vernield is.

Geen Belgen

Uit de gegevens die Buitenlandse Zaken kon verzamelen via de ambassade in New Delhi, blijkt dat er geen Belgen op de passagierslijst stonden. Uit eerdere informatie bleek al dat de meeste slachtoffers uit Nepal zelf afkomstig waren. Onder de passagiers waren er vijftien buitenlanders. Volgens de woordvoerder van Yeti Air gaat het om vijf Indiërs, vier Russen en twee Zuid-Koreanen gaat, en telkens één persoon uit Australië, Argentinië, Ierland en Frankrijk.

Volgens Bartaula was er geen noodoproep vanuit het toestel. Het leger, de luchtmacht en luchthavenautoriteiten onderzoeken de crash, klinkt het nog.

Onduidelijkheid over slachtoffers

«Eenendertig lichamen werden naar het ziekenhuis overgebracht», zei politieofficier Ak Chhetri aan persbureau AFP. De lichamen van 36 anderen zijn aangetroffen in het ravijn waar de ATR-72 crashte. Er zouden kinderen bij zijn. Er circuleren verschillende getallen over het aantal reeds bevestigde slachtoffers, afhankelijk van de bron van de cijfers. Eerder zei de woordvoerder van luchtvaartmaatschapij Yeti Air dat er enkele overleden waren. Ook een lokale overheidsverantwoordelijke zei voordien dat enkele overlevenden naar het ziekenhuis gebracht zijn.

AFP / M . Baral

De Nepalese regering heeft crisisberaad ingelast zondag vanwege de crash.

In Nepal zijn er vaker vliegtuigongelukken, onder meer omdat het weer in het bergachtige land snel kan omslaan. Vanwege veiligheidszorgen mogen Nepalese vliegtuigmaatschappijen niet meer in het luchtruim van de Europese Unie vliegen.