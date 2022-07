Vlaming bereid om te douchen in regenwater en minder te verharden in strijd tegen waterschaarste

Ongeveer 54% van de respondenten vindt dat water schaars is in Vlaanderen en 84% is overtuigd dat water nog schaarser wordt in de toekomst. Toch denkt slechts 42% zelf met waterschaarste te maken te krijgen.

Verder blijkt nog dat 72% van de respondenten kraanwater drinkt, terwijl dat vier jaar geleden nog 59% was. Ruim de helft heeft een regenwaterput en bijna 90% is bereid om geen verharding meer bij te plaatsen of om voor waterdoorlatende verharding te kiezen. In 2018 was dat nog 50%. Ongeveer 33% zou ook bestaande verharding willen wegnemen, tegenover 17% in 2018.

Regenwater

In de toekomst ziet de Vlaming een belangrijke rol weggelegd voor regenwater. In de eerste plaats omdat het volgens de respondenten kostenbesparend is en goed voor het milieu. Het kan gebruikt worden om schoon te maken, de tuin te sproeien, de wc door te spoelen en de was te doen. Ook om te douchen zou 63% in de toekomst voor regenwater kiezen.

Om het toilet door te spoelen zien de respondenten (74%) naast regenwater nog een belangrijkere waterbron: gezuiverd grijs water. Grijs water is afvalwater van bijvoorbeeld douches, vaatwassers, wasmachines of wastafels. De bereidheid om toiletwater of zwart water te hergebruiken werd niet bevraagd.

Bewustwording

«Mensen worden zich duidelijk bewuster van de acties die ze allemaal zelf kunnen nemen. Dat de Vlaming openstaat voor alternatieve waterbronnen is hoopgevend», zegt Dirk Halet van Vlakwa.

In 2018 werd de Grote Waterenquête voor het eerst gelanceerd. Dit jaar namen 2.636 respondenten eraan deel.