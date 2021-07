Vlaamse vaccinatiecampagne zit in de eindfase

In de eerste week van augustus worden in Vlaanderen 377.466 coronavaccins toegediend. Dat is het laagste aantal in weken, wat erop wijst dat de vaccinatiecampagne stilaan de eindfase heeft bereikt. Ondertussen is er in de coronacijfers een verschil te zien in de sterftecijfers tussen Vlaamse en Waalse ziekenhuizen.

Volgende week ligt de focus andermaal op het toedienen van tweede dosissen. Iets meer dan een kwart miljoen Vlamingen (261.047) zal zich na volgende week volledig gevaccineerd mogen noemen, nog eens 116.419 Vlamingen krijgen volgende week hun eerste coronaprik toegediend.

In het totaal kregen tot en met 28 juli net geen 5 miljoen Vlamingen (4,98 miljoen) minstens een eerste dosis van een coronavaccin. Iets minder dan 4 miljoen (3,95 miljoen) zijn volledig gevaccineerd.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wou tegen eind juli 80% van de volwassen Vlamingen volledig vaccineren. Het wordt alvast moeilijk om die doelstelling te halen. Voorlopig staat de teller namelijk op 73,38% volledig gevaccineerde volwassen Vlamingen.

REGIONALE VERSCHILLEN

Niet alle ziekenhuizen tekenden het afgelopen anderhalf jaar gelijkaardige sterftecijfers op in de corona-afdelingen. Zo zijn er duidelijke regionale verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië: in Vlaanderen overleed 16,5% van de coronapatinten in het ziekenhuis, in Wallonië¨ ruim 20%. Ook op de afdelingen intensieve zorgen en op het niveau van individuele ziekenhuizen zijn die verschillen merkbaar.

Volgens Vlaams parlementslid voor N-VA Lorin Parys, die de cijfers opvroeg, dringt grondiger onderzoek zich op. KU Leuven-intensivist Geert Meyfroidt is het daarmee eens, al moet er ook gekeken worden of bepaalde verschillen logisch te verklaren zijn, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Zo hebben bepaalde ziekenhuizen misschien in verhouding meer oudere patiënten of mensen met onderliggende aandoeningen opgenomen. «Maar daarna zijn er misschien verschillen die onverklaard blijven, en daar kunnen we iets uit leren. Niet om ziekenhuizen te penaliseren, maar wel om te bekijken of iedere patiënt wel in het juiste bed is terechtgekomen en waar we kunnen verbeteren», klonk het bij de intensivist.