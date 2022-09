Vierde lek ontdekt in Nord Stream-pijpleiding

Danish Defense Ministry / Handout via Xinhua

Vermoed wordt dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. Bronnen vertelden aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat Russische schepen maandag en dinsdag werden gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken.

Of de Russische schepen iets te maken hebben met de lekkages blijft echter onduidelijk. De ingewijden zeggen namelijk verder dat er «elke week» Russische marineschepen in de Oostzee gesignaleerd worden.

Een van de bronnen zegt tegen de Amerikaanse omroep dat er ook Russische onderzeeërs in de Oostzee zijn gezien in de buurt van de plek waar de leidingen «gesaboteerd» zijn.

Veiligheidsraad

Vrijdag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om zich over de lekkages te buigen. Rusland vroeg om dat spoedberaad en ontkent de beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten. De Russische ambassade in de Verenigde Staten beweert donderdag juist dat begin deze week Amerikaanse oorlogsschepen zijn gesignaleerd in de buurt van de pijpleidingen.