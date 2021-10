Vierde coronagolf lijkt federale fase te zullen verlengen

Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is het stopzetten van de federale fase in de strijd tegen het coronavirus «nu niet onmiddellijk aan de orde». Dat heeft hij verklaard in de plenaire Kamer, naar aanleiding van de vierde coronagolf.

Op het komende Overlegcomité van volgende week vrijdag zou normaal gezien het einde van de federale fase worden besproken. Bedoeling was dat de regio’s binnenkort de regie in handen zouden krijgen. Maar tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer bevestigde Vandenbroucke (foto) dat hij denkt dat «dit nu niet onmiddellijk aan de orde is.»

Thuiswerk

Ook volgens viroloog Marc Van Ranst zou het nu «niet verstandig» zijn om te beslissen om af te stappen van de federale fase. «Wat is het alternatief? De gouverneurs die bevoegd worden en een versnippering aan maatregelen?», vraagt de viroloog zich af. «Nee, dat is niet zo eenvoudig. Je fluit een voetbalmatch ook niet af voor die gedaan is.» Verder volgt Van Ranst Vandenbrouckes aanbeveling om het mondmasker te blijven gebruiken en om thuiswerk opnieuw te promoten. «Dat is een relatief eenvoudige maatregel zonder enorme impact op ons leven», zegt hij.

Collega-viroloog Steven Van Gucht hoopt dan weer dat de herfstvakantie soelaas zal bieden, ondanks het feit dat veel Belgen naar het buitenland trekken. «Op dit moment heeft België hogere cijfers dan veel buurlanden, dus reizen hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn», klinkt het.

Rode cijfers weerspiegeld op coronakaart

Ondertussen blijven de coronacijfers in negatieve zin evolueren. Zo liggen er momenteel weer bijna duizend covidpatiënten in het ziekenhuis, een stijging met een kwart in vergelijking met een week geleden. Er werden elke dag ook gemiddeld bijna 90 covidpatiënten opgenomen in het ziekenhuis (+50%). En maandag werd met 6.466 besmettingen zelfs het hoogste aantal besmettingen van dit jaar genoteerd.

De stijgende besmettingscurve in Vlaanderen krijgt ook zijn weerslag op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie. Na eerder al Brussel en Wallonië kleurt ook Vlaanderen opnieuw rood op de Europese coronakaart.