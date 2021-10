Verschillende vrouwen in Britse nachtclubs gedrogeerd met een injectienaald

De dansvloeren zijn ook in het Verenigd Koninkrijk opnieuw geopend, maar voor heel wat vrouwen is die plek nog steeds onveilig. Verschillende meisjes en jonge vrouwen getuigen hoe ze gedrogeerd werden tijdens een avondje uit. Ze raakten compleet van de kaart nadat ze even daarvoor een prik in hun arm of been voelden. Ze bleken op de dansvloer geprikt te zijn met een injectienaald met drugs.

De daders spuiten in de slachtoffers een goedje dat ze weerloos maakt. Verschillende politie-eenheden in het Verenigd Koninkrijk onderzoeken de aanvallen die plaatsvinden in nachtclubs door het het hele land. «Dit is anders dan we ooit gezien hebben», zeggen ze. Inmiddels doen veel vrouwen een jeansjasje aan wanneer ze een dansje wagen, omdat dat materiaal moeilijker te doorprikken is.

Bij het Britse Sky News doen meer dan twintig jonge vrouwen hun verhaal over de ‘naaldaanvallen’. De studentes komen onder meer uit Nottingham, Liverpool, Manchester en Newcastle. Ze beschrijven dat ze op de avond meerdere keren out gingen en dat ze zich grote delen van de avond niet goed meer kunnen herinneren. De studentes vertonen dezelfde klachten als slachtoffers die op andere manieren gedrogeerd worden, bijvoorbeeld wanneer drugs in een drankje wordt gestopt.

Slachtoffer: ‘Het ging helemaal mis’

Zo vertelt de 19-jarige studente Sarah Buckle dat ze vreesde dat ze op de fatale nacht verkracht had kunnen worden of nog erger: had kunnen sterven. «Het was mijn eerste avondje uit», zegt ze. «Ik dacht dat het leuk zou zijn om weer gaan feesten met mijn vrienden. Maar het ging helemaal mis.»

Ze kan zich er zelf weinig van herinneren, maar haar vrienden hebben alles verteld. «Ik kreeg geen woord meer uit mijn mond, stortte in elkaar en moest overgeven. Ik kwam steeds weer bij bewustzijn om vervolgens weer out te gaan.» Ze moest naar het ziekenhuis en verbleef daar een halve dag. «Mijn vrienden en ik zijn nu erg bang om nog uit te gaan.»

Totale black-out na aanval met injectienaald

De studente is niet de enige. Verschillende Britse media schrijven dat er meerdere aangiftes zijn gedaan van de naaldaanvallen. Ook de eveneens 19-jarige Zara Owen maakte zo’n aanval mee. Ze werd op 11 oktober in haar dij geprikt. Ze had een totale black-out en kan zich nog weinig herinneren van de avond. De studente spreekt van geluk dat haar vrienden goed op haar hebben gelet. «Eng om te beseffen wat er met me had kunnen gebeuren.»

Tegen de BBC zegt de Britse politie dat het aantal aangiftes sinds deze maand sterk stijgt. «Met het afgelopen weekend als hoogtepunt. De meeste aangiftes worden gedaan door studentes, maar er zijn ook verhalen van jonge mannen die zijn gedrogeerd met een injectienaald.» Om de aanvallen te stoppen, gaan sommige eenheden van de politie dit weekend een speciale operatie met speurhonden uitvoeren. De politie wist tot nu toe één verdachte, een 20-jarige Brit, aan te houden.