Verpleegster probeert te bewijzen dat vaccin je magnetisch maakt, maar faalt genadeloos (video)

Er doen heel wat vreemde theorieën de ronde over het coronavaccin. Zo geloven sommigen mensen dat, wanneer je gevaccineerd bent, je plots magnetisch bent. Wel, dat klopt niet, zo legde viroloog Steven Van Gucht begin deze maand uit in Het Nieuwsblad. «Pure onzin. Zowel het vaccin van Pfizer als dat van Moderna bevat alleen puur biologische moleculen. Het zijn overigens twee heel vergelijkbare vaccins. Er zit geen metaal of ijzer in. Dit heeft totaal niets met magnetisme te maken. Net zoals de inhoud van een potje yoghurt biologisch en niet magnetisch is, geldt dat ook voor een vaccin. Maar deze theorieën passen in het verhaal van dat een Covid-prik een tracking device of een chip zou bevatten. Een hoax», klonk het.