Vandaag start code geel: Dit mag weer allemaal

Het coronavirus is nog niet verdwenen, maar het blijft met rasse schreden aan kracht verliezen. En dat is goed nieuws voor onze gezondheid en ons sociale leven. Vanaf vandaag schakelt de coronabarometer naar code geel. Dit is wat dat exact betekent voor het Covid Safe Ticket, de mondmaskers, reizen en telewerk.

Covid Safe Ticket

Gedaan met het eindeloze scannen: het omstreden Covid Safe Ticket (CST) is vanaf vandaag verleden tijd. Zowel in de horeca als op evenementen zal het gezondheidscertificaat niet langer gevraagd worden. Sterker nog: het CST kán vanaf nu ook simpelweg niet meer gebruikt worden, verzekerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De app die gebruikt wordt om de coronapas te scannen, wordt immers buiten werking gesteld.

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker is in de meeste situaties niet langer verplicht. Onder meer in het onderwijs, de horeca, de evenementensector en de supermarkt valt de plicht weg.

Op het openbaar vervoer blijft het dragen van een mondmasker verplicht, evenals in de zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Die mondmaskerplicht geldt voor iedereen die 12 jaar of ouder is.

De overheid raadt wel nog steeds aan om een mondmasker te dragen, onder andere in binnenruimtes wanneer de afstand van anderhalvemeter niet gegarandeerd kan worden. Voor kwestbare personen wordt een FFP2-mondmasker sterk aanbevolen.

Cultuur- en evenementensector

In onder andere bioscopen, theaters en concertzalen vallen zowat alle beperkingen weg: geen mondmasker, geen CST, geen beperkingen qua bezoekersaantallen. Alleen de ventilatienormen en CO2-meters blijven verplicht.

Telewerk

Telewerk is al sinds de invoering van code oranje niet langer verplicht. Het Overlegcomité vraagt wel aan bedrijven en overheidsdiensten om in overleg met de sociale partners te bekijken of er een structureel regime voor telewerk verankerd kan worden.

Reisregels

Vanaf 11 maart worden ook de reisregels aangepast. Zo vervalt de algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Het PLF zal enkel nog moeten ingevuld worden voor wie naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat. Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten vervalt ook de test- en quarantaineverplichting.