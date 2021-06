Vanavond buiten naar de Rode Duivels kijken? Opgelet, «vrij intense» onweersbuien op komst

Wie vanavond onze nationale voetbalploeg voorbij Portugal wil schreeuwen, de Belgian Cats naar een bronzen medaille wil stuwen of wil zien of Nederland echt zo makkelijk wint van Tsjechië, doet dat liever binnen dan buiten. Het KMI heeft namelijk gewaarschuwd voor onweersbuien die «vrij intens» kunnen zijn en kondigt vanaf deze namiddag code geel af.

Het is zondag eerst grotendeels droog en er zijn opklaringen met hoge wolkenvelden. Maar in de loop van de namiddag worden de opklaringen schaarser en verwacht het KMI buien met lokaal onweer. Ze kunnen plaatselijk gepaard gaan met wat hagel, felle windstoten (tot 70 km per uur) en veel neerslag op korte tijd. De onweerachtige regenzone komt van Frankrijk en zal heel het land bereiken, maar de meest actieve plensbuien lijken voor het westen te zijn. In de namiddag en avond geldt code geel. Het KMI waarschuwt tevens voor wateroverlast.

Noodnummer De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het telefoonnummer 1722 geactiveerd voor wie hulp nodig heeft van de brandweer. Wie dringend een ambulance of de brandweer nodig heeft omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, kan uiteraard het noodnummer 112 bellen. Het tijdelijke nummer 1722 is voor problemen waarbij er geen mensen in gevaar zijn, zoals ondergelopen kelders of wateroverlast op de openbare weg.