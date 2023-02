Van een drugscommissaris tot 1.000 euro boete voor gebruikers: zo wil regering drugscriminaliteit uitroeien

Een aantal maatregelen werd eerder al aangekondigd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanstelling van een nationale drugscommissaris, van wie de naam vrijdag wordt bekendgemaakt nadat het college van procureurs-generaal beslist zal hebben over de voordracht. Zeker is wel dat het een tweetalige magistraat wordt met minstens tien jaar ervaring en dat hij of zij een team van tien mensen rond zich krijgt en de verbindingsfiguur tussen de verschillende diensten moet worden.

1.000 euro boete

Daarnaast worden de boetes voor recreatief cocaïnegebruik gevoelig verhoogd, van 300 tot 1.000 euro. Nieuw is wel dat verslaafde gebruikers verplicht zullen moeten ontwennen.

Risico’s in haven

Voor het personeel van alle Belgische havens komt er een grondige, periodieke screening. Het gaat om in totaal 16.000 mensen, van havenarbeiders tot ceo’s, wiens strafregister, contacten en financiële toestand regelmatig door de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en de federale politie worden doorgelicht, legde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) uit.

De regering kondigde eerder ook al aan dat er meer risicocontainers in de haven zullen worden gescand. Daarvoor worden nieuwe medewerkers aangeworven en nieuwe mobiele scanapparatuur aangekocht. Het is de bedoeling om uiteindelijk 100 % van de risicocontainers te scannen, aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v).

108 nieuwe douaneleden

Om dat alles in goeie banen te leiden, worden de verschillende veiligheidsdiensten in de Antwerpse haven versterkt. Zo krijgt de douane er 108 mensen bij en komt er een nieuw havenbeveiligingskorps van 86 mensen bestaande uit veiligheidspersoneel. In eerste instantie worden daarvoor onder meer 50 veiligheidsagenten van de kerncentrale van Doel ingezet, hun taken worden tijdelijk overgenomen door Defensie. In totaal gaat de scheepvaartpolitie in Antwerpen van 116 naar 312 personeelsleden. Zij moeten zich onder meer focussen op het onderzoek naar uithalers, zodat de overbelaste federale gerechtelijke politie in Antwerpen wat meer ademruimte krijgt, legde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) uit. Voor die federale gerechtelijke politie werd eerder al een versterking aangekondigd, van 412 naar meer dan 500 aan het einde van de legislatuur.

Internationale samenwerking

Tot slot wil de regering meer inzetten op internationale samenwerking. Eind vorig jaar traden twee verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten - een gekende vrijhaven voor drugscriminelen uit ons land - in werking, maar volgens Van Quickenborne is het nu ook tijd dat die in de praktijk worden omgezet. België voert daarom de druk op de Emiraten op om criminelen over te leveren aan ons land, onder meer door de ambassadeur te ontbieden en een rogatoire commissie richting Emiraten te sturen. Hetzelfde probleem doet zich voor met Turkije en Marokko, zei Van Quickenborne. Maar «het is belangrijk dat mensen die hier zijn veroordeeld hun straf ook uitzitten. We zullen niet aanvaarden dat er vrijhavens zijn om dat soort criminelen te beschermen.»

De regering licht de plannen donderdagmiddag verder toe aan de burgemeesters van de centrumsteden. Vrijdag zitten de bevoegde federale ministers in Antwerpen samen met burgemeester Bart De Wever, de burgemeester van Rotterdam, een deel van de Nederlandse regering en vijf grote rederijen om verdere afspraken te maken.