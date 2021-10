UITTIPS. Het weekend belooft bos, film, poezen en héél veel jenever

epa01629635 Award-winning Greek filmmaker Theo Angelopoulos appears at a press conference in Athens on 09 February 2009, to present his new film, entitled 'Dust of Time', the story of an American film director of Greek ancestry making a film of his parents' life. The film is set in Italy, Germany, Russia, Kazakhstan, Canada and the United States. The latest Angelopoulos film will be presented at the Berlin Film Festival. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU - BELGAIMAGE

Natuur

Dag van het Zoniënwoud

Zoniënwoud - Belga / S. Gremmelprez

17/10

Het grootste bos van ons land viert deze zondag feest tijdens de Dag van het Zoniënwoud. Aan de verschillende toegangspoorten van het bos valt heel wat te beleven. Ga met een gids op zoek naar paddenstoelen of zeldzame vogels, help het bos klaarmaken voor de winter of proef van lekkere streekproducten. Natuurlijk mogen ook de kleinste woudlopers mee: ze kunnen op speurtocht in het bos, een heel dorp bouwen met takken of zich laten omtoveren tot bosnimf. En ravotten tot ze erbij neervallen, natuurlijk.

zonienwoud.be

Film

Film Fest Gent

nog t.e.m. 23/10

In Gent wordt de rode loper uitgerold voor bekende sterren en regisseurs, maar vooral voor de allerbeste films uit eigen land en ver daarbuiten. Film Fest Gent legt dit jaar de nadruk op Griekse cinema, met een retrospectieve rond grootmeester Theo Angelopoulos maar ook heel wat jong Grieks talent. Daarnaast kan je natuurlijk ook naar avant-premières en galavertoningen, klassiekers herontdekken, of naar de prestigieuze World Soundtrack Awards. Deze zondag is er een familiedag vol fijne animatiefilms en een experimenteel medialab voor toekomstige filmmakers.

filmfestival.be

Festival

KNAL!

15/10 - 30/1

Wist je dat de bigbangtheorie in Leuven geschreven werd? Negentig jaar na datum ontketent de stad een culturele big bang met het stadsfestival KNAL!, goed voor drie maanden met evenementen, expo’s en voorstellingen vol verwondering, cultuur en wetenschap. Je mag het festival dit weekend mee aftrappen in en rond de Abdij van Park: een parcours met lichtinstallaties en soundscapes stuurt je zo de ruimte in, percussiegroepen roffelen overal de sterren van de hemel, de beiaardier trakteert op een kosmisch concert en er staan telescopen klaar voor wie op zoek wil naar nieuwe sterren en planetenstelsels.

knalfestival.be

Festival

Jeneverfeesten

16/10 - 17/10

Na twee jaar pauze zijn ze er eindelijk weer: de Hasseltse Jeneverfeesten. Een heel weekend lang kan je overal in de stad borrelen, feesten en natuurlijk het bijzondere verhaal van de jeneverstad ontdekken. Breng een gratis bezoekje aan het Jenevermuseum, snuister op een brocantemarkt tussen oude reclameborden en andere attributen of laat je op sleeptouw nemen door een gids. Dorst gekregen van al die verhalen? Geen probleem: zowat overal in de stad kan je een (klein) glaasje drinken en een podium met live muziek en een dansvloer is nooit ver weg.

jeneverfeesten.be

Expo

POES. Hoe de kat de mens vangt

nog t.e.m. 16/1

Poezen zijn overal: in je woonkamer, in grappige filmpjes en zelfs in kunst. Het Yper Museum onderzoekt de relatie van mensen met het spinnende gezelschapsdier, doorheen de geschiedenis en in andere culturen. De kat werd vereerd als god en verketterd als duivel, en speelt natuurlijk al eeuwen de hoofdrol in de Ieperse kattenstoet. En even vaak is ze een muze: grote kunstenaars als Roger Raveel, Goya en Stephan Vanfleteren hebben het beestje in beeld gebracht. En misschien nog het allerbeste: je kan de expo ook ontdekken met een audiogids in je oren, ingesproken door kattenkenner Chris Dusauchoit.

ypermuseum.be