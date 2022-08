Topadvocaat Kris Luyckx: «Het gerecht kent de cokegebruiker, pak hen eens aan»

Topadvocaat Kris Luyckx pleit om ook de druggebruiker te viseren, na opnieuw een reeks incidenten van drugsgeweld in Antwerpen. Dat zegt hij in interviews in Het Nieuwsblad en aan Radio 1. De ‘war on drugs’ heeft volgens Luyckx gefaald. Er is een nieuwe aanpak nodig: «We weten wie de mensen zijn die coke bestellen. Stuur hen eens een brief als afschrikmiddel.»

Het aantal gewelddadige incidenten in Antwerpen ten gevolge van de drugsoorlog is de afgelopen weken opnieuw fel toegenomen. Sinds begin juni werden reeds 30 incidenten geteld, meer dan het volledige vorige jaar samen. Woensdag heeft de onderzoekersrechter nog twee meerderjarige verdachten aangehouden die waren opgepakt met materiaal voor een potentiële aanslag.

Kris Luyckx staat als advocaat veel drugscriminelen bij, maar ziet met lede ogen aan hoe de «war on drugs faalt.» «De war on drugs bestaat al meer dan vijftig jaar, maar heeft tot dusver geen zoden aan de dijk gebracht», zegt Luyckx in een interview met Radio 1. «Ik heb me mateloos geërgerd aan de retoriek van Antwerps burgemeester Bart De Wever de laatste dagen. Hij wil nog meer middelen en geld investeren in repressie, maar dat brengt echt geen oplossing.»

Gegevens beschikbaar

Volgens Luyckx gebruikt 1 op de 10 in Antwerpen weleens cocaïne. Hij ziet het gebruik toenemen onder jongeren, maar ook bij zijn leeftijdscategorie van vijftigplussers. Cocaïne wordt volgens Luyckx steeds meer maatschappelijk aanvaard. «Er wordt meer coke gebruikt dan ooit. We zien dat de prijs van drugs blijft dalen. We moeten aan andere oplossingen durven denken, en eens kijken naar de gebruiker zelf. Misschien moeten we hen een sensibiliseren», gaat Luyckx verder. «Als er geen vraag is, is er ook geen aanbod.»

Volgens Luyckx kent het gerecht bovendien de druggebruiker. Stad Antwerpen communiceerde al eerder dat ze 1000 straatdealers per jaar pakken, elk goed voor een klantenbestand van 200 à 300 gebruikers. «We weten wie de mensen zijn: we hebben hun telefoonnummers en e-mailadressen. Justitie kan namen aan die gegevens koppelen, want elk gsm-nummer wordt verplicht gekoppeld aan een identiteit.»

Coronabeleid

«Dan is het een kleine moeite om een briefje te sturen zodat ze weten dat ze in een databestand staan als druggebruiker», aldus Luyckx. «Je zou het briefje kunnen sturen als waarschuwing.» Luyckx vindt niet dat mensen die af en toe snuiven, meteen voor de rechtbank moeten verschijnen. «Als justitie laat weten dat je in een databestand zit, zal dat zeker al heel wat mensen afschrikken.»

Daarnaast zou ook de corona-aanpak op vlak van lockdownparty’s kunnen werken voor druggebruikers, zegt Luyckx. «Coronaovertreders verschenen ook niet meteen voor de rechtbank. Maar je zou gebruikers wel kunnen laten kiezen: of een boete betalen, of gemeenschapsdienst doen.»