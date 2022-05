Tips voor Wereldbijendag: «Onze bijen zijn in gevaar»

Op Wereldbijendag vandaag geeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) enkele tips om de bijenpopulatie te bevorderen. Hoewel ons land rijk is aan maar liefst 370 bijsoorten, heeft het dier het namelijk moeilijk en kampt het met een hoog sterftecijfer. «Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: onze bijen zijn in gevaar», waarschuwt het FAVV.

De laatste jaren schommelt het sterftecijfer sterk. In de periode 2020-2021 lag het nog op 17,8 procent, in 2012-2013 ging het zelfs om 32,4 procent. Het FAVV raadt daarom aan om te kiezen voor bloemenperken in plaats van een gemaaid gazon, wat voor de bijen een enorme bron aan voedsel oplevert. Maar ook struikachtige planten hebben de voorkeur. Daarnaast kan je het diertje helpen door waterstationnetjes met kiezelstenen te plaatsen in de tuin. Zo kunnen bijen drinken zonder zelf te verdrinken.

Eigen bijenkorf

Verder stelt het FAVV vast dat een eigen bijenkorf opzetten enorm populair blijkt. Het aantal imkers blijft elk jaar dan ook stijgen. Zo telde ons land vorig jaar 9.071 bijenhouders, 326 meer dan in 2020. Hiervan is de overgrote meerderheid, namelijk 97,5 procent amateur, tegenover 2,5 procent professionele imkers.