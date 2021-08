Telegram dreigt darkweb te worden met seksvideo’s

Zo vond het onderzoeksteam onder meer video’s van seksuele afpersing: het online afpersen met naaktfoto’s en -video’s. Daarmee lijkt Telegram steeds verder te transformeren tot darkweb.

Seksvideo’s zonder toestemming

Bij deze nieuwe vorm van afpersing maken criminelen een online seksafspraak via Telegram, waarna zij hun slachtoffers zonder medeweten filmen. Die beelden worden vervolgens verspreid in groepen op Telegram, waar soms wel honderden tot duizenden mensen inzitten. Ook is er kinderporno gedeeld, zo meldt KPN Security.

Een van de oorzaken van deze criminele activiteiten is volgens de organisatie het laagdrempelige karakter. «De populaire chatdienst dreigt een laagdrempelig alternatief te worden voor het darkweb», zegt KPN Security in een verklaring op hun website.

Ook wordt duidelijk dat er niet alleen seksvideo’s belanden op de chatdienst. In verschillende groepen blijken er schokkende pagina’s te zijn gedeeld waar sprake is van mensenhandel. Ook verschijnen er regelmatig neppe moordvideo’s op het darkweb.

Anoniem op darkweb

Een van de redenen waarom de criminelen zo moeilijk te vinden zijn, is omdat ze een prepaidsimkaart gebruiken. Dat maakt hen anoniem, waardoor ze uit uit handen blijven van de politie.

In een verklaring op hun website zegt KPN Security dat ze gebruikers niet alleen willen waarschuwen voor traumatische beelden, maar ook voor de strafbare aard van het darkweb. Als je de beelden via een Telegram-groep op je telefoon krijgt, ben je strafbaar. En dat is makkelijker dan je denkt. Bij Telegram kun je namelijk automatisch de foto’s downloaden die je binnenkrijgt. Daar kunnen boetes en celstraffen aan hangen.

Volgens KPN Security kunnen slachtoffers het beste aangifte doen, ondanks het feit dat deze criminelen moeilijk op te sporen zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook al eens aangifte gedaan tegen de criminele activiteiten op Telegram.

Aantal cyberaanvallen neemt toe

Niet alleen Telegram heeft te maken met vervelende activiteiten, maar ook bedrijven, die hun cyberveiligheid niet in orde hebben, worden slachtoffer van criminelen. Dat blijkt uit cijfers van Check Point Research (CPR), die in mei van dit jaar een onderzoek deed naar het aantal wekelijkse aanvallen. Volgens hen steeg het aantal cyberattacks met 21 procent. Dat houdt in dat hackers actiever zijn dan ooit in deze digitale tijd.