Tegen 2070 zijn we met 13 miljoen Belgen: «Corona zal geen invloed hebben op bevolkingsgroei»

De komende vijftig jaar zal het aantal inwoners in België toenemen met 1,3 miljoen, tot zowat 12,9 miljoen inwoners in 2070. Vrouwen zullen tegen dan een levensverwachting hebben van 90 jaar, en het aantal mensen in rusthuizen zal verdubbelen. Dat staat in nieuwe bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

In 2021 telde België 11,5 miljoen inwoners. Daar komen er naar verwachting tegen 2070 ruim 1,3 miljoen bij. Het ritme van de bevolkingstoename vertraagt wel: gemiddeld zullen er van 2021 tot 2070 elk jaar 27.000 inwoners bijkomen, terwijl dat er de afgelopen 30 jaar gemiddeld bijna dubbel zoveel (52.000 per jaar) waren.

De bevolkingsgroei wordt vooral in de hand gewerkt door het migratiesaldo: er zijn meer immigranten, die België binnenkomen, dan er emigranten zijn (mensen die uit België wegtrekken). Het natuurlijk saldo (aantal geboorten min aantal sterfgevallen) helpt de eerste jaren ook nog, maar vanaf 2040 verwacht het Planbureau meer sterfgevallen dan geboortes in België.

Vlaanderen sterkste groei

De kleinste gemiddelde groei wordt verwacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: +2.000 inwoners per jaar. Tegen 2070 zal Brussel 1,3 miljoen inwoners tellen, 100.000 (of 7 %) meer dan nu. De bevolking groeit aan door immigratie en geboortes (want in Brussel zouden er wel de hele tijd nog meer geboortes zijn dan overlijdens). Maar die groei wordt volgens het Planbureau bijna volledig tenietgedaan door het aantal Brusselaars dat de hoofdstad verlaat en naar Vlaanderen of Wallonië verhuist.

Vlaanderen zal daarentegen de sterkste bevolkingstoename kennen. Het zal 7,7 miljoen inwoners tellen tegen 2070, ruim een miljoen of 15 % meer dan in 2021. Gemiddeld komen er zo elk jaar 21.000 Vlamingen bij. De interne migratie (dus mensen die vanuit andere gewesten naar Vlaanderen verhuizen) zal de grootste bijdrage leveren.

Voor de Waalse bevolking verwacht het Planbureau een toename met gemiddeld 4.000 eenheden per jaar, tot 3,85 miljoen (+200.000 eenheden of +6 procent tegenover 2021) in 2070. De demografische groei wordt er vooral afgeremd doordat het natuurlijk saldo de hele periode negatief zal zijn. Er zullen dus elk jaar meer overlijdens zijn dan geboortes in Wallonië.

Corona weinig invloed

De coronacrisis zal volgens het Planbureau geen grote invloed hebben op de langetermijnvooruitzichten. Er was in 2020 wel een duidelijke oversterfte, er waren een tijdje minder geboortes en de internationale migratiestromen daalden eventjes, maar het gaat om tijdelijke fenomenen. «Meer in het algemeen wordt niet verwacht dat de coronacrisis een impact zal hebben op de onderliggende trends inzake vruchtbaarheid, sterfte en migratie, en bijgevolg ook niet op de demografische groei op lange termijn», stelt het Planbureau.

Ook de levensverwachting, die door COVID-19 een dipje kende in 2020, «zal vanaf 2021 opnieuw een opwaartse trend vertonen». Tegen 2070 zouden vrouwen een levensverwachting hebben van 90 jaar (tegen 84 jaar in 2021), die van mannen zou 88 jaar bedragen (tegen net geen 80 jaar in 2021).

Vergrijzing

Samen met de hogere levensverwachting, en met het ouder worden van de ‘babyboomgeneratie’, gaat de vergrijzing de komende decennia voort. De gemiddelde leeftijd van de bevolking, momenteel 42 jaar, stijgt naar 44,8 jaar in 2050 en naar 45,5 jaar in 2070.

Dat leidt ook tot een toename van het aantal mensen in rusthuizen. Volgens de projecties van het Planbureau zullen er bijna 165.000 tachtigplussers in een rusthuis verblijven tegen 2070, dubbel zoveel als nu. Dat is indien er binnen vijftig jaar verhoudingsgewijs evenveel 80-plussers in het rusthuis terechtkomen als nu.