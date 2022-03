Rusland en Oekraïne gaan vandaag voor derde keer in gesprek, maar er is onduidelijkheid over startuur

Het is onduidelijk wanneer Moskou en Kiev maandag precies in gesprek gaan. Reuters meldt onder aanhaling van het Wit-Russische persagentschap BelTA dat beide partijen vanaf 13.00 uur Belgische tijd (12.00 uur GMT) opnieuw met elkaar praten, terwijl Kiev intussen laat weten dat de onderhandelingen starten om 15.00 uur Belgische tijd (14.00 uur GMT).

Het is de derde keer dat beide kampen elkaar treffen voor onderhandelingen. Vorige keer kwamen de twee delegaties bijeen in de regio Brest, in het westen van Wit-Rusland, en werd overeengekomen om humanitaire corridors in te stellen in de omsingelde steden Marioepol en Volnovatsja om de evacuatie van burgers te vergemakkelijken. De evacuatiepogingen verlopen echter allesbehalve van een leien dakje. Beide landen wijzen elkaar daarvoor met de vinger.

Zo heeft Oekraïne Rusland opnieuw beschuldigd van mensenrechtenschendingen in de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol. Het strategisch belangrijke Marioepol aan de Zee van Azov is een van de meest bevochten steden. «De Oekraïense regering doet er alles aan om humanitaire corridors voor evacuatie mogelijk te maken», schreef minister van Defensie Oleksiy Resnikov maandag. «Maar de Russische troepen probeerden de stad te verstikken met een humanitaire crisis.»

«De Russische terroristen houden zich niet aan hun woord. Er is geen genade, zelfs niet voor kinderen en vrouwen, voor de gewonden. Ze bombarderen woonwijken. Ze beschieten burgers tijdens de evacuatie,» schreef Resnikov. Rusland benadrukt altijd dat het alleen militaire doelen viseert.