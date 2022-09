Rouwstoet na afscheidsprocessie door Londen aangekomen bij Wellington Arch

Het lichaam van de overleden Britse koningin Elizabeth II is maandagmiddag rond 14.25 uur Belgische tijd aangekomen aan triomfboog Wellington Arch, na een afscheidsprocessie door de Britse hoofdstad. Onderweg passeerde de rouwstoet een laatste keer langs Buckingham Palace, waar de Queen in de 67 jaar tussen haar kroning en de start van de coronapandemie hoofdzakelijk verbleef.

Tijdens de tocht werden de klokken van de Big Ben geluid en werden saluutschoten in Hyde Park gelost. Langs de route konden mensen een glimp van de kist opvangen. Die plekken waren echter vol, waardoor heel wat toeschouwers op grote schermen in Hyde Park moesten toekijken.

Laatste reis

De koningin begint nu aan haar laatste reis naar Windsor, een autorit van ongeveer twee uur. Daar vindt later op maandag nog een afscheidsplechtigheid plaats in intiemere kring. Het lichaam van de Queen wordt nadien opgebaard in St. George’s Chapel, de huiskapel van de Britse monarchen in Windsor Castle.

Militairen

Bij de verschillende optochten zijn maandag zowat 4.000 militairen betrokken, waarvan 3.000 in Londen en 1.000 in Windsor. Ook zijn verspreid over Londen zowat 10.000 politieagenten actief, de grootste operatie in de geschiedenis van de Londense politie.